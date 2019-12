Spenden statt Böller´n – Obdachlosen helfen auch in 2020

Gut 130 Millionen setzt die Industrie jedes Jahr mit Silvesterfeuerwerk um. Viel Geld, das sinnvoller auch eingesetzt werden könnte. Für die Unterbringung obdachloser Menschen zum Beispiel. \\\ SPENDEN statt BÖLLERN /// Hier kann man Gutes tun: https://www.facebook.com/donate/508117723376858/

Obdachlose unterbringen – Privates Winternotprogramm & Housing First – Spendenaktion

Jedes Jahr bietet die Stadt hunderte von Schlafplätzen im städtischen „Winternotprogramm“ an. Viele der bereitgestellten Plätze bleiben jedoch ungenutzt – weil das Angebot von den Betroffenen nicht hinreichend angenommen wird. Dies hat verschiedene Gründe. Mangelnde Privatssphäre (Mehrbettzimmer) und Hunde dürfen auch nicht mit – sind nur zwei der Hauptgründe. Hinzu kommt, dass die Obdachlosen jeden Morgen die Notunterkunft wieder verlassen müssen und gerade für ältere Menschen ist das ständige „Rein und Raus“ oft auch sehr anstrengend. Deshalb wollen wir auch in diesem Winter in erster Linie ältere Menschen ganztägig unterbringen.

Im Einsatz für Betroffene über 50 Jahre und für Menschen, die im städtischen Winternotprogramm nicht unterkommen oder eine ganztägige Unterbringung benötigen. Danke an Alle, die mithelfen!

Spendenlink Facebook: https://www.facebook.com/donate/508117723376858/

Spendenlink Paypal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=6FYZH2UU2MFJL

– Hilfe für Hamburger Obdachlose –

www.hamburger-obdachlose.de

+++ Was bisher geschah +++ Vorbildliche Aktion: Hamburger Hotel engagiert sich für Obdachlose

„Menschen für Menschen begeistern“ = Menschen für Obdachlose begeistern – das hat auch letzten Sonntag wieder gut geklappt. Der Hoteldirektor eines unmittelbar in der Nähe zum Hauptbahnhof liegenden 4-Sterne-Hotels arrangierte die Übergabe von gut 80 Weihnachtspräsenten zur Verteilung an Obdachlose und Bedürftige von nebenan. RIESEN DANK für diese tolle Geste!

Auch Strom und Wasser für den Betrieb des Teekessels wird von einem der benachbarten Hotels bereit gestellt und es ist garantiert auch nicht so alltäglich, dass ein 4-Sterne-Hotel mit sensibler Kundschaft solch ein Projekt überhaupt unterstützt.

Kooperation mit Küche

Normal ist es so, dass wenn man irgendwo hinkommt, und sagt, man wolle was für Obdachlose einlagern, dann schnell die Tür wieder zu geht. Aber in diesem Fall hatte die Hotelleitung sich nachhaltig dafür eingesetzt, dass wir einen Raum bekommen, wo wir unsere Sachspenden die Woche über lagern können, bevor sie sonntäglich dann verteilt werden. Ohne diesem Depot wäre die Sachspendenverteilung am Hamburger Hauptbahnhof logistisch nicht zu bewältigen.

15 Säcke & 30 Pakete

Verteilt wurden letzten Sonntag viele der 31 Pakete, die wir über die Gruppe zuvor angenommen hatten. Die Leute stricken, häkeln und posten – so viel Anteilnahme am Schicksal der Obdachlosen gab es lange nicht mehr. Danke an Alle, die mitgeholfen haben und immer so fleißig teilen und weitersagen.

Beispielhaft und vorbildhaft

So eine Kooperation zwischen Unternehmen und Helfergruppe sollte es viel mehr noch geben. Freiwillige Helfer verfügen oft nicht über großes Budget zur Anmietung von Lagerflächen und die braucht es dringend. Wenn also auch andere Firmen hiervon lesen – wir vermitteln gerne Kontakte auch zu anderen Helfergruppen, die auf der Suche nach Räumlichkeiten zur Lagerung von Helferutensilien sind.

Und wer vielleicht auch Flächen noch zur Verfügung stellen möchte, ist ebenfalls herzlich eingeladen an unserem privaten Winternotprogramm teilzunehmen. Ob im Industriegebiet oder als Gewerbefläche – wir schließen Flächennutzungsverträge mit unseren Partnern, die einen geregelten sicheren Ablauf der Kooperation garantieren. Auch „Hamburg Wasser“ hat schon mitgemacht – weitere Unternehmen sind herzlich willkommen. Flächen kann man nie genug haben.

Nächste Verteilung am 12.1.

Die nächste Sachspendenverteilung unserer Gruppe ist am 12.1. wie gehabt dann 15 bis 17 Uhr – selber Ort – selbe Zeit. Kommt gerne hin und bringt mit, was Ihr für Obdachlose spenden wollt. (Hamburg Hauptbahnhof – Ausgang Kirchenallee) – unterm Dach der DB.

Infos & Kontakt: Max Bryan & Luise Schoolmann

www.hamburger-obdachlose.de

